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Экономика / ЖКХ

Михаил Ведерников – работникам ЖКХ: От вашего каждодневного труда зависит благополучие жителей Псковской области

20 марта 2022 года, 11:10

Михаил Ведерников поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения Псковской области с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников – работникам ЖКХ: От вашего каждодневного труда зависит благополучие жителей Псковской области

Фото Андрея Степанова

Губернатор Псковской области подчеркнул, что от каждодневного труда специалистов сферы ЖКХ зависит не только благополучие псковичей, но и жизнедеятельность всех региональных населенных пунктов.

«Вы обеспечиваете людей качественными услугами, тем самым делая повседневную жизнь комфортной, чистой и удобной. Ваша непростая, кропотливая, но такая нужная работа заслуживает особого уважения и самой искренней благодарности», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона отметил, что в Псковской области ведутся работы по расселению аварийного жилья, благоустройству городов и сел и модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

Михаил Ведерников также выразил надежду, что совместными усилиями администрации региона и специалистам сферы ЖКХ удастся обеспечить стабильное функционирование псковских предприятий, высокое качество поставляемых услуг и комфортные условия для работников данной отрасли.

«Благодарю вас за самоотверженный труд, активное участие в жизни городов и поселков, верность выбранному делу, внимательное отношение к нуждам жителей нашей области. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе!» – заключил губернатор.

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