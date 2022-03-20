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Общество / Образование

Центр выявления и поддержки одаренных детей откроют в Псковской области к 1 сентября

20 марта 2022 года, 10:02

К 1 сентября в Псковской области откроется Центр выявления и поддержки одаренных детей. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Центр выявления и поддержки одаренных детей откроют в Псковской области к 1 сентября

Фото: страница Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте»

Открытие новых образовательных центров для детей губернатор Псковской области в рамках рабочей встречи обсудил с и. о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым.

Михаил Ведерников подчеркнул, что согласно имеющимся планам, основными направлениями работы Центра выявления и поддержки одаренных детей будут историческое, спортивное, медицинское, лингвистическое и художественно-творческое.

На обустройство регионального центра в 2022 году из бюджета выделено свыше 200 млн рублей. В настоящее время ведется подготовка к проведению закупок оборудования.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил об открытии в Псковской области Учебно-методического центра «Авангард». В регионе он появится в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина для воспитания и подготовки к службе в армии подрастающего поколения.

Губернатор Псковской области также отметил, что текущим летом на базе «Юность» в Островском районе в рамках работы данного центра проведут первые профильные смены для детей. В дальнейшем старшеклассники будут проходить военно-учебные сборы уже непосредственно на базе «Авангарда».

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