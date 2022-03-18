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Общество

Мама погибшего псковского десантника: Он хотел в армию

18 марта 2022 года, 17:57

«Он хотел в армию», - рассказала мама погибшего в ходе спецоперации на Украине псковского десантника Ильи Шешокина в интервью порталу MR7. Женщина отметила, что боялась за сына, но отговаривать его было нельзя. «Илья был очень самостоятельный, не маменькин сынок», - поделилась она.

Мама погибшего псковского десантника: Он хотел в армию
Илья Шешокин
Фото предоставлено порталу MR7 семьёй Ильи Шешокина

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Илья Шешокин родился в Зеленодольске в Татарстане. В этом городе самой престижной была работа на кораблестроительном заводе. Илья вслед за братом Дмитрием отправился получать профессию для работы на этом предприятии и поступил в Морской технический университет в Санкт-Петербурге.

Однако, несмотря на то, что в первый год учёба шла хорошо, вуз он не окончил и ушёл в армию. По распределению попал в псковскую 76-ую дивизию. По окончании срочной службы он решил подписать контракт и стал кадровым военным.

«Он не жалел, что так вышло, хотел в армию», - поделилась воспоминаниями мама десантника.

Служить Илья Шешокин остался в Пскове, к родителям приезжал в отпуск. Потом он женился на псковичке Алёне. В семье родилась дочь София, сейчас девочке четыре года.

Илья Шешокин погиб в ходе специальной операции на Украине 27 февраля. Его похоронили 17 марта в Выбутах под Псковом. 

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