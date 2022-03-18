Под Псковом похоронили погибшего в ходе спецоперации  Илью Шешокина

В деревне Выбуты под Псковом похоронили 29-летнего Илью Шешокина, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине 27 февраля. Об этом сообщает портал MR7 .

Илья Шешокин родился в Зеленодольске, учился в Санкт-Петербурге, служил в Пскове. У него остались жена и четырёхлетняя дочь.

Супруга военнослужащего Алёна рассказала, что познакомилась с будущим мужем в свой последний день работы в магазине электроники в Пскове. А потом он нашёл её страницу в социальных сетях. С момента знакомства девушка убеждала себя: «Илья слишком хороший для меня». Однако, молодой человек проявил настойчивость, а к Новому году исполнил мечту Алёны — подарил огромного плюшевого медведя. Через несколько лет Алёна и Илья поженились, а потом на свет появилась дочь София. «Такая же умная, как он — сейчас уже читает», - рассказала Алёна.

Супруги Шешокины даже участвовали в «Забеге в ползунках», который проводила «Комсомольская правда — Псков». Тогда их дочь заняла одно из призовых мест, Илья был признан самым смелым папой, а семья получила приз за командный стиль.

Алёна поделилась, что её муж был очень верующим человеком - с рождения приучал Софию ходить в церковь и соблюдать заповеди, у него был духовный отец. «Илюша — очень целеустремлённый человек. Он всё время хотел большего, искал дополнительный доход, но не для себя — для семьи, для нас с Софией», - добавила женщина.

Буквально в начале года Шешокиным одобрили военную ипотеку, однако, получить квартиру они ещё не успели.

О гибели мужа Алёна узнала на работе: к неё приехала подруга, которая попросила вместе выйти на улицу. «Мои первые мысли были, что подруга посадит меня в машину, скажет, что у Ильи серьёзное ранение, может, потерял руку, ногу, но живой. Я так думала ровно до того момента, пока мы не завернули за угол и я не увидела всех, кто меня ждал. Первые минуты были ложные. Я была не готова принять эту информацию, просила, чтобы мне не говорили, отказывалась верить», - поделилась женщина.

По договорённости с родителями Ильи, которые живут Зеленодольске, похоронить его решили в Выбутах, а отпевание состоялось в храме Александра Невского, который он регулярно посещал.