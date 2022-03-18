Церемония вручения премии Псковской области «Народное признание – 2021» состоится 31 марта

На вручение награды по традиции пригласят тройки финалистов в каждой из номинаций. Обладатели «Народного признания» по итогам 2021 года будут названы во время церемонии награждения. В этом году премия будет вручена уже в 12-й раз. Её организатором выступает Псковское агентство информации.

По итогам прошедшего 2021 года премия присуждается в 12-ти номинациях. Среди них «Открытие», «Призвание», «Сервис», «Наша марка», «Талант», «Инициатива», «Поступок», «Защита», «Рекорд», «Событие», «Бизнесмен года» и «Экомышление». На соискание премии в рамках номинаций поступила 131 заявка. Все они участвовали в первом туре народного голосования, которое проходило на сайте ПАИ. По итогам голосования в каждой из номинаций были определены тройки финалистов, которые стали участниками второго тура народного голосования.

Финалистам премии свои голоса также отдали и члены жюри: губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, начальник Управления МВД России по Псковской области, глава администрации Пскова Борис Елкин, директор регионального Фонда инвестиционного развития Наталья Плявинская, заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук, ректор ПсковГУ, профессор Наталья Ильина, актёр, продюсер и музыкант Гоша Куценко, шоумен, комедийный актёр, певец и телеведущий Александр Ревва, сыровар из Себежского района Дмитрий Ершов и руководитель «Форелевого хутора» Андрей Иванов.

Победители Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» были определены путем сложения голосов, которые финалисты получили во втором туре, а также голосов жюри.

Изначально церемония награждения должна была пройти в Пскове 27 января. Однако из-за региональной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса, вручение премии пришлось отложить.