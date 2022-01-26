Церемонию вручения премии «Народное признание-2021» отложили

Торжественное вручение наград было намечено на 27 января, однако, в регионе отмечен рост заболеваемости коронавирусом, в связи с чем мероприятие было решено отложить.

Организаторы заверили, что церемония вручения премии состоится, но новая дата пока не определена.

Премия «Народное признание» проводиться уже в 12-й раз. За предыдущие годы её обладателями стали около 200 жителей региона, организаций и предприятий, работающих в Псковской области.

В этом году организаторы приняли 131 заявку на соискание премии. Все претенденты участвовали в первом туре голосования на сайте ПАИ, а во второй вышли только по три участника в каждой из 12-ти номинаций. Именно они получили наибольшую поддержку читателей агентства в первом этапе.

Сейчас идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В его составе 12 экспертов, голос каждого из них равен 3% голосов от общего числа поданных в номинации во время второго тура на сайте ПАИ. При определении победителей будут суммированы голоса экспертов и читателей ПАИ во втором туре.