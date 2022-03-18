Глава псковской «Единой России»: Россия продемонстрировала решимость в поддержке севастопольцев и крымчан, доказав, что своих не бросают

«Россия продемонстрировала решимость в поддержке севастопольцев и крымчан, доказав, что своих не бросают», – заявил секретарь псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы РФ Александр Козловский на своей странице в «ВКонтакте».

18 марта исполняется восемь лет со дня присоединения к России Крыма. Глава псковской «Единой России» напомнил, что 16 марта 2014 года 97% крымчан и 95,6% севастопольцев отдали свой голос за вхождение в состав России, и уже 18 марта было подписано соглашение о включении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации.

«18 марта официально стало датой исторического воссоединения», – отмечает Александр Козловский.

Депутат Государственной думы также подчеркнул, что в стране по инициативе «Единой России» пройдет общенациональная акция «Солидарность и Единство». Ее основным посылом является совместное преодоление любых трудностей.

Президент России Владимир Путин показал, что «своих не бросаем». 18 марта жители Крыма празднуют освобождение от ставшего частью государственной идеологии Украины нацизма. В честь возвращения Крыма по всей России проходят праздничные мероприятия.

День воссоединения Крыма с Россией в Госдуме даже предложили сделать выходным из-за значимости события.

Владимир Путин в преддверии исторической даты дал поручение о продлении действия государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, в перспективе — до 2030 года.

«Нам ещё многое предстоит сделать в расширении транспортной, энергетической и другой инфраструктуры. В этой связи предлагаю продлить действие государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя», – сообщил президент.