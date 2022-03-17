100-летие послереволюционного возрождения празднует музей-заповедник «Михайловское»

17 марта музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» отмечает 100-летие со дня его послереволюционного восстановления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также другие выдающиеся деятели культуры поздравили коллектив музея и его руководителя Георгия Василевича и выразили им свою благодарность.

Так, Михаил Пиотровский в своем видеообращении отметил, что работа сотрудников пушкиногорского музея вызывает восхищение у их коллег, которые знают как сложно передать дух истории и создать образ Пушкинских Гор, а главное «защитить эти пушкинские воздух, воду, землю в сегодняшние времена, когда святого в нашей жизни с каждым днём становится всё меньше».

Михаил Мишустин в своей телеграмме подчеркнул, что на сегодняшний день музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представляет собой крупнейший культурный и просветительский центр. Помимо этого, там проводится большая научная, исследовательская и реставрационная работа.

Патриарх Кирилл в своем обращении подчеркивает «высокий уровень взаимодействия, сложившегося у музея-заповедника с Русской Православной Церковью». Он надеется, что данный фактор будет способствовать просвещению современников, сохранению богатого культурного наследия, а также нравственному воспитанию молодёжи и в дальнейшем.

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