Живое место

17 марта музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» отмечает 100-летие со дня его послереволюционного восстановления. О том, какие мероприятия запланированы по случаю юбилейной даты, чем живет сегодня музей-заповедник, кто из потомков Пушкина приезжает в гости и кому будет установлен памятник в центре Пушкинских Гор, рассказал директор Заповедника Георгий Василевич.

О программе юбилея

«Всякий юбилей - это мероприятие, в котором участвуют друзья. У нас их настолько много, что приходилось программу составлять с учетом разных предложений. 17 марта Псковская область делает подарок Пушкинскому заповеднику. Мы начинаем торжества с концерта ансамбля «Сказ». Мы давно их не принимали у себя в гостях и с радостью откроем праздник этим концертом. Затем в программе - награждение сотрудников грамотами разных уровней. И впервые к такой дате издали медаль. На аверсе ее - единственно уцелевшее после революции здание - домик няни. А на реверсе - портрет Пушкина и небольшой фрагмент из «Домового» с поручением музею хранить пушкинское наследие.

Михаилу вести литию в храме на городище Воронич в память об ушедших сотрудниках и коллегах. Институт культуры привозит хор, который помимо участия в вечерних выступлениях, будет помогать священнику Казанской церкви протоиереювести литию в храме на городище Воронич в память об ушедших сотрудниках и коллегах. И третий день - старинной дружбы, потому что творческая дружба с Олегом Евгеньевичем Погудиным и Михаилом Николаевичем Радюкевичем связывает нас более 25 лет. Они дают концерт как подарок музею. Вход свободный. Мы приглашаем всех».

О посетителях

«Порадовало то, что в прошлом году среди посетителей музея было больше половины тех, кто приезжает не в первый раз. Для каждого музея это важно, потому что это свидетельство того, что музей развивается, совершенствуется и оставляет место для новых открытий. Число посетителей в 2021 году - 430 тысяч человек. Перед коронавирусом эта цифра доходила до 450 тысяч. В прошлом году мы максимально приблизились к доковидному времени, хотя все ограничения действовали. Я свято верю, что пушкинское наследие - это города, без которых мы жить не можем, и деревня, без которой полноценного человека не вырастишь. И у нас впереди довольно большая история географических открытий через туризм своей страны. А Михайловское было и остается домом для любого, кто считает его таковым.

На самом деле, беда таких мест как наше, что с налету тут ничего не поймешь. Бесполезно приехав однажды даже с самым лучшим экскурсоводом, считать, что ты все увидел и понял. Это место для неспешных прогулок. Место, чтоб приехать сюда в разном состоянии: счастья и влюбленности, в состоянии серьезных испытаний и поиска ответов на вопросы. Это не просто музей. Это живое пространство памяти Александра Сергеевича Пушкина, где он присутствует и где он остается собеседником для нас. Для этого нужно время, для этого нужно остановиться, для этого нужно примерить это место на себя. Глаз видит больше, чем можно увидеть через современные приборы. Кроме того, Михайловское - это место с которым нужно прожить какую-то часть своей жизни. Если повезет - вы от него не избавитесь и будете приезжать назад вновь и вновь. Потому что это место необычайно живое».

О платных услугах

«Зарабатывать удается на экскурсиях и на сувенирах. Сейчас вместе с нашими ремесленниками обсуждали вопрос, чтобы эти творческие люди помогли нам пополнить ряд сувениров. Но не магнитики с тарелочками, а что-то такое, что несет тепло рук человека, изобретающего свой образ, свой продукт. Надеюсь, что из этого что-то хорошее выйдет.

Заработок у нас составляет примерно четверть от нашего бюджета. А есть музеи (Петергоф, Царское село), где, наоборот, четверть составляет государственный бюджет, а все остальное они зарабатывали до ковида сами. Но в ковид пропали китайские туристы и резко пропал заработок».

Музей и дети

«Мы считаем важным, чтобы дети посещали музей почаще и бесплатно. Сейчас нам на помощь пришла Пушкинская карта и совместно с комитетом по культуре мы принимаем с этого года ребят, используя те средства, которые есть на этой карте. Но все, кто младше - приходят в музей без оплаты. И это очень важно. Если вовремя не попасть в музей - без него можно прожить, но мир музея - это мир вещей очень специфических, они с налета не даются.

Можно сколько угодно смотреть с Савкиной горки на окружающие деревни, и один будет видеть там только ему ведомую поэтическую гармонию, а другой, который воспитан в совершенно другой среде, будет видеть скучное место, в котором непонятно, что смотреть. Я в 13 лет впервые оказался в Пушкинском заповеднике и мне казалось, что мало что запомнил. Но потом включается механизм тяги к этому месту».

О фильме «Учености плоды»

«Из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк». Попытка совместить и то и другое явно отнимает целый ряд достоинств у фильмов. Последний фильм, который снимался на территории Пушкинского музея заповедника - это проект «Учености плоды», рассказывающий, в том числе, о жизни музея в годы Великой Отечественной войны. В событийном центре, что характерно для современного кинематографа, анекдот или миф. Так вот на горизонте возникает музей-заповедник военного времени и подпольная партизанская борьба с захватчиками, благородные рыцари третьего рейха, которые знают немецкую поэзию и даже учат русскую.

Но с моей точки зрения беда в том, что фильм не складывается в единое целое. У меня перед глазами набор эпизодов, который так и не выливается в единый сюжет. Имузей выглядит довольно странно, и немцы изображены там несколько карикатурно и картонно. Самое тяжелое и самое яркое впечатление - это сын главы партизанского отряда, который переписывает стихи Пушкина, чтобы кинжалом приколоть к убитому немцу. Грустные у меня после этого ощущения, что хотели сделать как лучше, а получилось…»

Памятник музейщикам

Семена Степановича Гейченко, женщина - собирательный образ всех музейных женщин. Они высаживают дубок. «Сейчас мы всем миром, благодаря «Российской газете», журналу «Родина» и «Комсомольской правде» пытаемся дособрать необходимую сумму, чтобы установить памятник музейщикам Пушкиногорья. Это памятник в виде стоящих фигур мужчины и женщины. Мужчина напоминает, женщина - собирательный образ всех музейных женщин. Они высаживают дубок. Памятник очень живой. И если нам удастся поставить его, это будет памятник и всем тем, кто работал в музее до нас, и памятник Семену Степановичу Гейченко, потому что он тот самый удивительный образ музейного работника XX века. Скульптуру планируется разместить перед Научно-культурным центром в Пушкинских Горах».

О потомках Пушкина

Михаил Владимирович Воронцов-Вельяминов. Но, к сожалению, два года как он разбит параличом, потерял возможность общаться после инсульта. И два года мы не встречаемся. «Приезжают. В последнее время у нас ежегодно, а то и дважды в год бывал французский потомок, кораблестроитель, ректор института кораблестроения в Конкарно и одновременно потомок по линии Александра Александровича Пушкина -. Но, к сожалению, два года как он разбит параличом, потерял возможность общаться после инсульта. И два года мы не встречаемся. Но в России живут около 140 потомков. Из них больше 20 время от времени бывают у нас. Из тех, кто у нас тоже довольно часто бывал, - по линии Натальи Александровны Пушкиной, - баронесса Клотильда фон Ринтелен. Первый раз мы удивились в 1994 году, когда она приехала вместе с мужем. Было очень холодное лето и шел противный моросящий дождь. Клотильда была в босоножках на высоких шпильках в легком летнем платьице. Муж, как всякий предусмотрительный немец и врач к тому же, - в непромокаемом плаще, которым он совершенно не собирался делиться с женой. Она сняла босоножки, шла пешком по иголкам еловой аллеи. И когда мы все пытались на перебой сбросить пиджак и набросить ей на плечи, она говорила: «Не надо. Мне очень хорошо. Я ногами чувствую родную землю».