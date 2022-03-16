Многодетных семей и семей с детьми-инвалидами освободили от транспортного налога в Псковской области

В Псковской области семей с детьми-инвалидами и многодетных семей освободили от транспортного налога. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно документу, от уплаты транспортного налога освобождаются псковские семьи, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет или ребенка-инвалида. В состав семьи включаются родные дети, взятые под попечительство или опеку, усыновленные, которые проживают совместно с заявителем.

Установленные льготы в Псковской области не распространяются на семей, воспитывающих детей, которые находятся на полном обеспечении государством или в отношении которых отец или мать лишены родительских прав.

В региональной администрации также подчеркнули, что налоговая льгота касается одного из родителей, опекунов, усыновителей или попечителей. Кроме того, она положена семьям, у которых среднедушевой доход за указанный налоговый период не достигает величины прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в Псковской области.

В настоящее время псковские семьи могут воспользоваться поддержкой за отчетный налоговый период 2021 года. Для этого им необходимо с соответствующим заявлением обратиться в территориальный отдел регионального комитета по социальной защите по месту проживания или в Центр социального обслуживания.

К документу требуется приложить копию паспорта гражданина России или иного документа, который удостоверяет личность заявителя, свидетельство о рождении ребенка или детей, свидетельство об удочерении или усыновлении и копию решения суда об удочерении (усыновлении), а также справки, которые подтверждают доход каждого члена семьи заявителя за налоговый период, за который был исчислен транспортный налог.

Кроме того, право на льготу можно оформить и на портале «Госуслуги» или в МФЦ.