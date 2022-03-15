745 частных домов в Псковской области подключены к газу по программе догазификации

По программе догазификации к газу в Псковской области уже подключены 745 частных домов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Расширенное заседание регионального штаба по газификации с целью контроля исполнения мероприятий социальной догазификации провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В ходе совещания участники рассмотрели вопросы реализации областной программы догазификации и определили дополнительные мероприятия, которые будут направлены на наращивание темпов работ. Кроме того, по итогам расширенного заседания они договорились о совместной работе по контролю и мониторингу за фактическим исполнением согласованного плана-графика.

В обсуждении в формате ВКС также принял участие генеральный директор ООО «Газпром газификация» Сергей Густов. По его словам, согласованный объем средств для мероприятий по догазификации в Псковской области на данный момент составляет 11,7 млрд рублей. В региональную программу, по его словам, уже собрано порядка 13 тыс. заявок, из них в настоящее время выполнено 745 подключений.

В ООО «Газпром межрегионгаз Псков» также сообщили, что работы по прокладке газораспределительных сетей на данный момент ведутся в Пскове на улице Отрадной, а также в деревнях Борисовичи, Барбаши Псковского района, Калки Печорского района и в Лещихино Палкинского района.

Михаил Ведерников, в свою очередь, обратил внимание на необходимость активизации системного информирования граждан о программе на местах.

«Догазификация – уникальная возможность повысить уровень газификации региона, довести «голубое топливо» до конкретного потребителя. Этот вопрос попрошу Глав держать на личном контроле», – подчеркнул глава региона.

По словам губернатора Псковской области, региональная администрация в настоящее время прорабатывает вопрос предоставления льгот для некоторых категорий граждан на возмещение части средств, которые будут затрачены на приобретение газового оборудования.

Михаил Ведерников отметил, что соответствующий документ уже находится на согласовании. Депутаты Псковского областного Собрания также рассмотрят законопроект, который предполагает возможность использования средств регионального материнского капитала на покупку оборудования для догазификации.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Псков», в населенных пунктах региона уже работают мобильные офисы, в которых граждане могут получить помощь в разъяснении возможностей программы догазификации и в оформлении заявки. Кроме того, в Псковской области ведутся конкурсные процедуры по отбору подрядчиков на проведение строительно-монтажных работ.