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Экономика

Средства маткапитала Псковской области предложили использовать на покупку газового оборудования

15 марта 2022 года, 12:55

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил расширить возможности материнского капитала и внес законопроект, который предполагает использование средств областного маткапитала на покупку газового оборудования при реализации мероприятий по догазификации населённых пунктов Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.

Средства маткапитала Псковской области предложили использовать на покупку газового оборудования

В законопроекте сказано, что на покупку газового плиты, котла, водонагревателя или прибора учёта газа можно будет потратить до 40 тыс. рублей. Предложенная сумма равна размеру возмещения затрат на покупку газового оборудования для других категорий граждан, в для частности участников Великой Отечественной войны и инвалидов I группы.

Адресные меры поддержки льготных категорий граждан в части реализации программы социальной догазификации, как сообщил спикер регионального парламента Александр Котов, обсуждались «Единой Россией» и губернатором Михаилом Ведерниковым на этапе формирования бюджета на 2022 год.

«С этой целью у нас принят региональный закон, который предусматривает меры поддержки определённым категориям граждан для приобретения внутридомового газового оборудования, потому что его стоимость велика и затраты для каждого домохозяйства очень существенны» – подчернул Александр Котов. Он также добавил, что считает хорошей мерой возможность использовать маткапитал на частичную компенсации затрат по покупке данного оборудования. Спикер также отметил, что данный шаг позволит семьям с детьми подключить к газу свои жилые дома. Помимо этого, Александр Котов не исключил, что предложенная мера поддержки в сложившейся ситуации будет не последней.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что из 1 тыс. 315 получателей сертификатов в населённых пунктах, где проходит догазификация, в частных домах живут 395 человек. В том случае, если они все решат возместить расходы на покупку газового оборудования, расходы областного бюджета в 2022 году составят 15,8 млн рублей.

Законопроект отправлен для рассмотрения и внесения на ближайшую сессию в комитет по труду и социальной политике.

Программа догазификации предполагает бесплатное подведение газа до границ участка в том случае, если в населенный пункт уже подведет газовый трубопровод.

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