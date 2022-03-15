Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Уборка проезжей части началась в Пскове

15 марта 2022 года, 14:56

Уборка проезжей части в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена» началась в Пскове. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Уборка проезжей части началась в Пскове

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

По его словам, в настоящее время выполнение работ по уборке проезжей части в зоне действия знака значительно затрудняют автолюбители, которые не соблюдают правила дорожного движения.

«Уважаемые автолюбители, просим соблюдать ограничения дорожного движения, предписанные дорожными знаками», – отметил Борис Елкин.

Глава администрации Пскова также подчеркнул, что с 16 марта уборка проезжей части будет проходить совместно с сотрудниками УГИБДД.

Ранее в городской администрации сообщили о введении в Пскове запрета на стоянку и остановку транспортных средств во время уборки улично-дорожной сети.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

745 частных домов в Псковской области подключены к газу по программе догазификации
До +7 градусов ожидается в Псковской области 16 марта
Целевые модели «Национальной социальной инициативы» планируют внедрить в Псковской области
До +9 градусов прогнозируется в Псковской области во второй половине марта
Турист из Пскова сломал позвоночник, упав в горах под Сочи во время полёта на параплане
156 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю
Еще 250 жителей Псковской области заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
Горводоканал произвел плановый забор воды в Пскове
Средства маткапитала Псковской области предложили использовать на покупку газового оборудования

Комментарии

Авторизация
No comments
Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу

Общество
15 марта 11:59

Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу
Учитесь плавать

Общество / Здоровье
14 марта 15:44

Учитесь плавать
Как зарядить батарейки?

Общество / Здоровье
5 марта 09:49

Как зарядить батарейки?

Когда организму требуется комплексная помощь