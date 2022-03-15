Уборка проезжей части началась в Пскове

Уборка проезжей части в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена» началась в Пскове. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

По его словам, в настоящее время выполнение работ по уборке проезжей части в зоне действия знака значительно затрудняют автолюбители, которые не соблюдают правила дорожного движения.

«Уважаемые автолюбители, просим соблюдать ограничения дорожного движения, предписанные дорожными знаками», – отметил Борис Елкин.

Глава администрации Пскова также подчеркнул, что с 16 марта уборка проезжей части будет проходить совместно с сотрудниками УГИБДД.

Ранее в городской администрации сообщили о введении в Пскове запрета на стоянку и остановку транспортных средств во время уборки улично-дорожной сети.