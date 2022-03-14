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Общество

Запреты на стоянку и остановку во время уборки улиц ввели в Пскове

14 марта 2022 года, 17:43

В Пскове с 15 марта ввели запреты на стоянку и остановку транспортных средств во время уборки улично-дорожной сети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.  

Запреты на стоянку и остановку во время уборки улиц ввели в Пскове

Фото: администрация города Пскова

По четной стороне улицы Юности запрет на остановку-стоянку вводится по средам с 08.00 до 18.00, по нечетной – по вторникам с 08.00 до 18.00. По четвергам с 08.00 до 18.00 парковка и остановка во время уборки улиц запрещается по четной стороне улицы Инженерной, по пятницам с 08.00 до 18.00 – по нечетной стороне.

По четной стороне улицы Рокоссовского запрет вводится по средам с 08.00 до 18.00, по нечетной стороне – по вторникам с 08.00 до 18.00. По вторникам с 08.00 до 18.00 запрещается парковаться и останавливаться на нечетной стороне улицы Киселёва, по средам с 08.00 до 18.00 – по чётной стороне.

По четной стороне улицы Петровской запрет на остановку-стоянку во время уборки улиц вводится по пятницам с 00.00 до 07.00, по нечётной – по четвергам с 00.00 до 07.00, по четной стороны улицы Западной – по пятницам с 00.00 до 07.00, по нечетной стороне – по четвергам с 00.00 до 07.00, по нечетной стороне улицы Печорской – по  четвергам с 00.00 до 07.00.

За установку дорожных знаков будет отвечать ООО «СитиИнвестГрупп». Эта компания  занимается уборкой, содержанием и ямочным ремонтом городских дорог в нескольких районах, в числе которых Овсище, Запсковье, Любятово и Завеличье. 

«Просим следовать требованиям дорожных знаков», – обратились к водителям в администрации Пскова и напомнили об отвественности за их несоблюдение.

Ранее глава администрации Пскова Борис Елкин в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщил, что масштабные работы по уборке городских улиц после зимы планируют начать в марте, не дожидаясь апреля.

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