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Общество

Еще 35 тонн гуманитарной помощи от псковичей отправят беженцам ДНР И ЛНР

13 марта 2022 года, 18:16

Еще 35 тонн гуманитарной помощи от псковичей отправят беженцам ДНР И ЛНР

На следующей неделе из Псковской области жителям ДНР и ЛНР отправят еще 35 тонн гуманитарной помощи. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в «ВКонтакте». 20 тонн продуктов и вещей, по словам главы региона, уже отправили для жителей Донбасса.

Губернатор напомнил, то в пункты сбора принимаются сухие детские смеси от 0 до 3 лет; детское питание; пластиковая посуда; средства личной гигиены; бытовая техника; одежда для взрослых и детей; подгузники для детей, пелёнки, соски, бутылочки; постельные и душевые принадлежности; книги, раскраски, игрушки; средства индивидуальной защиты, товары по уходу за лежачими пожилым людьми (подгузники, пеленки, салфетки).

Еще 35 тонн гуманитарной помощи от псковичей отправят беженцам ДНР И ЛНР
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