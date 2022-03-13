Псковская область может принять 700 приезжих из Украины, ДНР и ЛНР

Псковская область в случае необходимости примет до 700 человек, экстренно покинувших Украину, ДНР и ЛНР. Об этом сообщается в Постановлении Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 349 «О распределении по субъектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке».

Приоритетными субъектами для беженцев обозначили регионы России, где проживают их родственники (родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки).

Вышедшее постановление вступило в силу с 12 марта и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 февраля 2022 года.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о создании двух пунктов для временного размещения беженцев, которые развернули на базе санатория «Голубые озера» в деревне Опухлики Невельского района и в оздоровительном лагере «Стремительный» в деревне Анохово Печорского района.