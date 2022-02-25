Два пункта для временного размещения беженцев развернут в Псковской области

В Псковской области создадут два пункта для временного размещения граждан, которые вынужденно покинули территории ДНР и ЛНР. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Места для временного размещения беженцев развернут на базе санатория «Голубые озера» в деревне Опухлики Невельского района и в оздоровительном лагере «Стремительный» в деревне Анохово Печорского района. Эти площадки будут готовы принять 700 человек.

Михаил Ведерников возложил на Комитет по социальной защите Псковской области функции по организации временного размещения и социально-бытовому обустройству беженцев из ДНР и ЛНР в пунктах временного размещения.

Ранее жители Псковской области уже собрали первые тонны гуманитарного груза для жителей Донбасса. Пункты сбора помощи открыты во всех районах области на базе волонтерских штабов всероссийской акции «Мы вместе». Аналогичную кампанию проводит региональное отделение партии «Единая Россия».