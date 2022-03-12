Изменилось расписание самолёта «Псков — Сочи»

С 12 марта изменилось расписание полётов на маршруте «Псков — Сочи». Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на директора Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артёма Тарасова.

Теперь в Псков борт будет прилетать в 19:30. Вылет в Сочи перенесён на 20:30, начало регистрации на рейс — в 18:30.

Такое расписание будет действовать до 20 марта.

Ранее Артём Тарасов говорил о том, что увеличилось время авиаперелётов между Псковом и Сочи. Произошло это из-за изменения маршрута.