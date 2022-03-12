Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Изменилось расписание самолёта «Псков — Сочи»

12 марта 2022 года, 17:00

С 12 марта изменилось расписание полётов на маршруте «Псков — Сочи». Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на директора Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артёма Тарасова.

Теперь в Псков борт будет прилетать в 19:30. Вылет в Сочи перенесён на 20:30, начало регистрации на рейс — в 18:30.

Такое расписание будет действовать до 20 марта.

Ранее Артём Тарасов говорил о том, что увеличилось время авиаперелётов между Псковом и Сочи. Произошло это из-за изменения маршрута.  

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Инструментарий для поддержки МСП подготовил ВКонтакте
Сергей Шойгу вручил награды двум псковским десантникам
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за сплоченность и поддержку российских военнослужащих
Малые архитектурные формы установят в общественных пространствах Пскова
Более 290 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
Нацпрограмму «Цифровая экономика» адаптируют под текущую экономическую ситуацию в России
Дискотеки и кальянные в Псковской области остаются под запретом
Псковский губернатор: Никаких массовых увольнений и закрытий производств в регионе нет
Основные причины дефицита ряда лекарств в псковских аптеках назвал Михаил Ведерников

Комментарии

Авторизация
No comments
Как зарядить батарейки?

Общество / Здоровье
5 марта 09:49

Как зарядить батарейки?

Когда организму требуется комплексная помощь
Век живи

Общество
5 марта 10:01

Век живи

Истории женщин-долгожительниц из Псковской области

И юный «Октябрь» впереди?

Общество
4 марта 12:11

И юный «Октябрь» впереди?

Как изменится здание бывшего псковского кинотеатра по итогам реконструкции