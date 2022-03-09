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Транспорт

Время полёта самолетов по маршруту «Псков – Сочи – Псков» увеличилось почти на два часа

9 марта 2022 года, 10:29

Почти на два часа увеличилось время полёта самолетов по маршруту «Псков – Сочи – Псков». Об этом 9 марта в эфире «Псковский телеграм Online» сообщил директор международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги Артём Тарасов.

Время полёта самолетов по маршруту «Псков – Сочи – Псков» увеличилось почти на два часа

Фото Дарьи Хватковой

Он отметил, что в настоящее время из Пскова выполняются рейсы в Сочи и в Москву. На авиарейсе из областного центра в Сочи и обратно время перелёта увеличилось из-за изменения лётного маршрута. В частности, псковичам придется находится на борту самолёта на 1 час 40 минут дольше, чем обычно.

«Часы вылета из Сочи остались те же, а от нас немного сдвинулось время. Москва не изменилась, время то же», – уточнил Артём Тарасов.

Директор псковского аэропорта также сообщил, что в настоящий момент полеты из Пскова в Калининград пока планируется, и, скорее всего, будут выполняться.

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