Время полёта самолетов по маршруту «Псков – Сочи – Псков» увеличилось почти на два часа

Почти на два часа увеличилось время полёта самолетов по маршруту «Псков – Сочи – Псков». Об этом 9 марта в эфире «Псковский телеграм Online» сообщил директор международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги Артём Тарасов.

Он отметил, что в настоящее время из Пскова выполняются рейсы в Сочи и в Москву. На авиарейсе из областного центра в Сочи и обратно время перелёта увеличилось из-за изменения лётного маршрута. В частности, псковичам придется находится на борту самолёта на 1 час 40 минут дольше, чем обычно.

«Часы вылета из Сочи остались те же, а от нас немного сдвинулось время. Москва не изменилась, время то же», – уточнил Артём Тарасов.

Директор псковского аэропорта также сообщил, что в настоящий момент полеты из Пскова в Калининград пока планируется, и, скорее всего, будут выполняться.