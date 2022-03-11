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Общество

Псковские теплосети устранили утечку под проезжей частью улицы Петровской

11 марта 2022 года, 10:07

В Пскове под проезжей частью улицы Петровской специалисты Теплосетей устранили протечку. Об этом в своем профиле в Instagram сообщили Псковские теплосети.

Псковские теплосети устранили утечку под проезжей частью улицы Петровской

Фото: Instagram-аккаунт «Псковские тепловые сети»

По их словам, 8 марта на котельной на улице Народной в Пскове стала расти подписка, что является признаком образования утечки. После этого специалистами Теплосетей были организованы обходы, в результате которых было обнаружено место протечки – под проезжей частью улицы Петровской.

Для решение проблемы был выбран консервативный метод, который позволил провести работы так, чтобы никому не мешать. В частности, специалисты провели небольшой раскоп, не затрагивая проезжую часть, и направились в ближайшую тепловую камеру, в которой раскрутили крепление трубы (фланцевое соединение).

Псковские теплосети устранили утечку под проезжей частью улицы Петровской

Фото: Instagram-аккаунт «Псковские тепловые сети»

Далее они отрезали уходящий под дорогу кусок трубы и достали по лоткам саму трубу. Также был отрезан гнилой участок трубы, на котором и образовалась протечка. После этого специалисты приварили новый участок, пропустили трубу снова в лоток и закрутили фланец.

«Работы заняли довольно много времени, но их результат того стоил, отопления восстановлено, а асфальт остался цел», – подчеркнули в Псковским теплосетях.

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