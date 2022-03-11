Псковские теплосети устранили утечку под проезжей частью улицы Петровской

В Пскове под проезжей частью улицы Петровской специалисты Теплосетей устранили протечку. Об этом в своем профиле в Instagram сообщили Псковские теплосети.

По их словам, 8 марта на котельной на улице Народной в Пскове стала расти подписка, что является признаком образования утечки. После этого специалистами Теплосетей были организованы обходы, в результате которых было обнаружено место протечки – под проезжей частью улицы Петровской.

Для решение проблемы был выбран консервативный метод, который позволил провести работы так, чтобы никому не мешать. В частности, специалисты провели небольшой раскоп, не затрагивая проезжую часть, и направились в ближайшую тепловую камеру, в которой раскрутили крепление трубы (фланцевое соединение).