Опубликовали проект псковской «Точки кипения»

В пресс-службе сообщили, что главным требованием заказчика стало соблюдение фирменного стиля «Точки кипения, наличие определенных зон и функциональных пространств. Также, дизайнеры приняли во внимание бюджет и сроки реализации проекта.

Советник ректората ПсковГУ Александр Захаров заявил, что в ПсковГУ уже начали ремонт первого этажа корпуса на улице Толстого, где будет площадка. Также идет подготовка к старту торгов на ремонт второго этажа.

В России уже работают более 100 «Точек кипения», в которых организована работа с бизнес-партнерами, местными институтами развития и вузами. Местные команды имеют возможность получить в них помощь в запуске и масштабировании проектов. Помимо этого, там проводятся встречи профессиональных сообществ, работа по образованию и карьерному росту учащихся школ и университетов.