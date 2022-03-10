Опубликовали проект псковской «Точки кипения»

Разработка международной «Точки кипения» Агентства стратегических инициатив, которая будет открыта на базе Псковского государственного университета, завершилась. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.
Разработка международной «Точки кипения» Агентства стратегических инициатив, которая будет открыта на базе Псковского государственного университета, завершилась. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.
Подготовкой визуализации занималось бюро «Stankevich design». Дизайнеры продумали городское общественное пространство, в котором будет максимум возможностей для безбарьерного общения и нетворкинга, а также обмена идеями и сотрудничества. В корпусе ПсковГУ на улице Толстого появится просторный холл; ресепшен; лобби; объединенный лекционный зал, рассчитанный на 150 человек, который можно будет разделить на залы по 60 и 90 человек; коворкинг на 20 человек, две переговорные комнаты на шесть и 12 человек, а также помещения для персонала и гардероб.
В пресс-службе сообщили, что главным требованием заказчика стало соблюдение фирменного стиля «Точки кипения, наличие определенных зон и функциональных пространств. Также, дизайнеры приняли во внимание бюджет и сроки реализации проекта.
Советник ректората ПсковГУ Александр Захаров заявил, что в ПсковГУ уже начали ремонт первого этажа корпуса на улице Толстого, где будет площадка. Также идет подготовка к старту торгов на ремонт второго этажа.
В России уже работают более 100 «Точек кипения», в которых организована работа с бизнес-партнерами, местными институтами развития и вузами. Местные команды имеют возможность получить в них помощь в запуске и масштабировании проектов. Помимо этого, там проводятся встречи профессиональных сообществ, работа по образованию и карьерному росту учащихся школ и университетов.