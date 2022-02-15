Началась разработка дизайна псковской «Точки кипения»

Началась разработка дизайн-проекта международной «Точки кипения» Агентства стратегических инициатив, которая будет открыта на базе Псковского государственного университета. Как сообщил «Псковской правде» архитектор, руководитель бюро «Stankevich design» Сергей Станкевич, сейчас готовятся объемно-планировочные решения.

«По сути мы заново планируем помещения. Там раньше была столовая, потом её переоборудовали под другие нужды, потом ещё раз», - пояснил архитектор.

Он отметил, что для «Точки кипения» будут сделаны современные пространства: лекционный зал, зона коворкинга, две переговорные и дополнительная зона лобби, где можно будет и отдохнуть, и поработать за компьютером. При этом стоить задача сделать пространства такими, чтобы они могли легко модернизироваться для разных целей. «Должно быть мультифункциональное пространство, например, переставили перегородку и получился кинотеатр», - пояснил Сергей Станкевич.

Он добавил, что у «Точек кипения» есть свой определённых стиль, но используется он в каждом конкретном случае по-разному. Например, в Санкт-Петербурге «Точка кипения» располагается в большом пространстве на заводе и это, как отметил архитектор, настоящий лофт.

В России действуют уже более 100 «Точек кипения» в 64 регионах страны. В них идёт работа с бизнес-партнерами, университетами, региональными институтами развития, оказывается помощь местным командам в запуске и масштабировании проектов, организуются встречи профильных сообществ, идёт работа по образованию и карьерному росту школьников и студентов.

Псковская «Точка кипения» расположится в корпусе ПсковГУ на улице Льва Толстого, 4. Там планируется разрабатывать и реализовывать международные и образовательные проекты, проводить курсы повышения квалификации, вести информационно-просветительскую работу в области цифровой трансформации.