Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Началась разработка дизайна псковской «Точки кипения»

15 февраля 2022 года, 12:15

Началась разработка дизайн-проекта международной «Точки кипения» Агентства стратегических инициатив, которая будет открыта на базе Псковского государственного университета. Как сообщил «Псковской правде» архитектор, руководитель бюро «Stankevich design» Сергей Станкевич, сейчас готовятся объемно-планировочные решения.

Началась разработка дизайна псковской «Точки кипения»

«По сути мы заново планируем помещения. Там раньше была столовая, потом её переоборудовали под другие нужды, потом ещё раз», - пояснил архитектор.

Он отметил, что для «Точки кипения» будут сделаны современные пространства: лекционный зал, зона коворкинга, две переговорные и дополнительная зона лобби, где можно будет и отдохнуть, и поработать за компьютером. При этом стоить задача сделать пространства такими, чтобы они могли легко модернизироваться для разных целей. «Должно быть мультифункциональное пространство, например, переставили перегородку и получился кинотеатр», - пояснил Сергей Станкевич.

Он добавил, что у «Точек кипения» есть свой определённых стиль, но используется он в каждом конкретном случае по-разному. Например, в Санкт-Петербурге «Точка кипения» располагается в большом пространстве на заводе и это, как отметил архитектор, настоящий лофт.

В России действуют уже более 100 «Точек кипения» в 64 регионах страны. В них идёт работа с бизнес-партнерами, университетами, региональными институтами развития, оказывается помощь местным командам в запуске и масштабировании проектов, организуются встречи профильных сообществ, идёт работа по образованию и карьерному росту школьников и студентов.

Псковская «Точка кипения» расположится в корпусе ПсковГУ на улице Льва Толстого, 4. Там планируется разрабатывать и реализовывать международные и образовательные проекты, проводить курсы повышения квалификации, вести информационно-просветительскую работу в области цифровой трансформации.  

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове продолжается строительство двух школ на Киселёва и Юбилейной
В Пскове для переселенцев из аварийного жилья построят новый дом
Маршрут псковского автобуса №11 изменится из-за ремонта Троицкого моста
Для детей-сирот в Пскове построят пять домов
На Масленицу в Пскове планируют организовать две праздничные площадки
Единая служба заказчика в сфере строительства появится при администрации Пскова
С 15 марта планируют возобновить авиасообщение между Псковом, Минводами и Калининградом
880 заражённых коронавирусом выявили за сутки в Псковской области
С 19 февраля в Пскове изменится схема движения на пересечении улиц Вокзальной и Советской

Комментарии

Авторизация
No comments
«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Общество / Важная дата
15 февраля 17:04

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Жители районов Псковской области вспоминают службу в Афганистане
Горечь во рту

Общество / Здоровье
14 февраля 10:44

Горечь во рту

Что может стать причиной?
Страсти по скверу

Общество
11 февраля 15:53

Страсти по скверу

Центр города Остров благоустроят по итогам общественной дискуссии