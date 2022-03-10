Андрей Маковский: Новые мастерские – это залог качественного образования

«Новые мастерские – это залог качественного образования. В Псковской области новые мастерские в СУЗах давно были необходимы», – заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

По его словам, в настоящее время фиксируется рост спроса на представителей «производящих» профессий. «Если посмотреть на информационные ресурсы по поиску работы, то мы увидим, что самые популярные вакансии с достойной заработной платой – это повар, токарь, авто-слесарь, водитель, крановщик, электрик», – подчеркнул Андрей Маковский.

Он отметил, что данные профессии станут еще более популярны в условиях кризиса. В связи с этим новые мастерские помогут сформировать кадровый потенциал Псковской области. «Но очень важно, чтобы новость из будущего времени переросла в настоящее и мастерские были готовы уже к новому учебному году, который стартует в сентябре!» – заявил депутат Псковского областного Собрания.

В Псковской области до конца текущего года на базе пяти средних учебных заведений откроют 11 новых мастерских. Так, в Псковском агротехническом колледже оборудуют мастерские по работе с интеллектуальным системам учета электроэнергии, отработке навыков электромонтажа, а также эксплуатации кабельных линий электропередачи, в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса – по направлениям «Кондитерское дело» и «Хлебопечение», в Псковском политехническом колледже – по сетевому и системному администрированию и веб-дизайну.

На базе Великолукского механико-технологического колледжа заработают мастерские по обслуживанию и ремонту грузовой техники и легковых автомобилей, в Великолукском политехническом колледже – по направлениям «Промышленная автоматика» и «Сварочные технологии».

На оснащение новых мастерских в СУЗах Псковской области планируют направить свыше 56 млн рублей. Средства выделили из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование».