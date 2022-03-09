Горводоканал предупредил о возможном отключении воды в одной из школ Пскова 9 марта

9 марта временно без водоснабжения могут остаться псковичи, проживающие на улице Первомайской, а также одна из городских школ. Об этом муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» сообщило в своем сообществе в социальной сети «Вконтакте».
9 марта временно без водоснабжения могут остаться псковичи, проживающие на улице Первомайской, а также одна из городских школ. Об этом муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» сообщило в своем сообществе в социальной сети «Вконтакте».
В связи с проведением ремонтных работ на водопроводе временное отключение воды возможно в домах №12, №20, №22 и №24 по улице Первомайской, а также в школе №12.