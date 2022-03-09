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Экономика / ЖКХ

Горводоканал предупредил о возможном отключении воды в одной из школ Пскова 9 марта

9 марта 2022 года, 09:12

9 марта временно без водоснабжения могут остаться псковичи, проживающие на улице Первомайской, а также одна из городских школ. Об этом муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» сообщило в своем сообществе в социальной сети «Вконтакте».

Горводоканал предупредил о возможном отключении воды в одной из школ Пскова 9 марта

Источник: pixabay.com

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводе временное отключение воды возможно в домах №12, №20, №22 и №24 по улице Первомайской, а также в школе №12.

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