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Общество

Сотрудники полиции поздравили псковичек с 8 марта

8 марта 2022 года, 13:28

С Международным женским днем 8 марта поздравили псковичек сотрудники полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции поздравили псковичек с 8 марта

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

8 марта сотрудники полиции Пскова вышли на городские улицы не только для обеспечения, но и для поздравления женщин с прекрасным праздником. В рамках мероприятия стражи порядка говорили псковичкам теплые слова поздравлений, желали им весеннего настроения, а также дарили дамам букеты тюльпанов.

Сотрудники полиции поздравили псковичек с 8 марта

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, всероссийская акция «8 марта – в каждый дом!» сегодня проходит во всех городах Российской Федерации.

Сотрудники полиции поздравили псковичек с 8 марта

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

«Полиция Пскова поздравляет представительниц прекрасного пола и желает крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!», – поздравила псковская полиция.

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