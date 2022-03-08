Сотрудники полиции поздравили псковичек с 8 марта

С Международным женским днем 8 марта поздравили псковичек сотрудники полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



8 марта сотрудники полиции Пскова вышли на городские улицы не только для обеспечения, но и для поздравления женщин с прекрасным праздником. В рамках мероприятия стражи порядка говорили псковичкам теплые слова поздравлений, желали им весеннего настроения, а также дарили дамам букеты тюльпанов.



Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, всероссийская акция «8 марта – в каждый дом!» сегодня проходит во всех городах Российской Федерации.