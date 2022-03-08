Губернатор Псковской области: Женщины – гордость и символ нашей великой страны

Михаил Ведерников подчеркнул, что женщины всегда были образцом для подражания, добиваясь «во все времена» невероятных успехов во всех направлениях деятельности.

«Прекрасные, чуткие, верные, целеустремленные, – отметил губернатор. – Вы приносите в мир грацию и гармонию, дарите жизнь и наполняете её особым смыслом. Вы гордость и символ нашей великой страны».

Михаил Ведерников подчеркнул, что женщины обладают обаянием и способностью вдохновлять на благородные поступки. Это, по словам главы региона, вызывает искреннее восхищение. «Оставаясь женственными и любящими, вы ярко проявляете себя в политике, культуре, науке и многих других сферах», – отметил он.