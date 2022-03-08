Губернатор Псковской области: Женщины – гордость и символ нашей великой страны

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона со светлым весенним праздником – Международным женским днём.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона со светлым весенним праздником – Международным женским днём.
Михаил Ведерников подчеркнул, что женщины всегда были образцом для подражания, добиваясь «во все времена» невероятных успехов во всех направлениях деятельности.
«Прекрасные, чуткие, верные, целеустремленные, – отметил губернатор. – Вы приносите в мир грацию и гармонию, дарите жизнь и наполняете её особым смыслом. Вы гордость и символ нашей великой страны».
Михаил Ведерников подчеркнул, что женщины обладают обаянием и способностью вдохновлять на благородные поступки. Это, по словам главы региона, вызывает искреннее восхищение. «Оставаясь женственными и любящими, вы ярко проявляете себя в политике, культуре, науке и многих других сферах», – отметил он.
Губернатор Псковской области также заявил, что мужчины будут делать все возможное, чтобы женщины постоянно чувствовали комфорт, поддержку и безопасность.
«Искренне поздравляю вас с праздником! От всей души желаю любви, счастья, семейного благополучия и, конечно, мирного неба! Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных событий!», – пожелал Михаил Ведерников.