7 единиц тяжелой лесопожарной техники планируют закупить Псковская область в 2022 году

В 2022 году Псковская область планирует закупить семь единиц тяжелой лесопожарной техники общей суммой 68 млн рублей. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

О готовности органов управления и сил Псковской областной подсистемы РСЧС к прохождению пожароопасного сезона и весеннего паводка Михаил Ведерников доложил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента России в Северо-Западной федеральном округе.

Так, в первой половине апреля в регионе ожидаются пики половодья на реках. Максимальный уровень воды может превышать норму. «Для реагирования на возможные ЧС создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, в которую вошли свыше 2,2 тыс. человек и более 750 единиц техники», – сообщил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в Псковской области сформированы резервы материальных и финансовых ресурсов. В том числе, до 50 млн рублей был увеличен резервный региональный фонд по противодействию ЧС.

С начала апреля в области также планируется установление пожароопасного сезона. К этому времени запланирована реконструкция свыше 100 км лесных дорог и прочистка более 5,7 тыс. км противопожарных полос.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что на территории Псковской области создана эффективная система обнаружения пожаров «Лесохранитель», которая включает систему дистанционной охраны и наземное патрулирование.

«Это позволяет снизить количество пожаров и при необходимости оперативно организовать тушение», – отметил губернатор региона.

Глава Псковской области также подчеркнул, что в 2021 году Псковская область приобрела 19 единиц лесопожарной техники общей суммой 70 млн рублей в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». В текущем году запланирована закупка еще семи единиц техники, на которую планируют затратить 68 млн рублей.