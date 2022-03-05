Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

7 единиц тяжелой лесопожарной техники планируют закупить Псковская область в 2022 году

5 марта 2022 года, 16:30

В 2022 году Псковская область планирует закупить семь единиц тяжелой лесопожарной техники общей суммой 68 млн рублей. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

7 единиц тяжелой лесопожарной техники планируют закупить Псковская область в 2022 году

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

О готовности органов управления и сил Псковской областной подсистемы РСЧС к прохождению пожароопасного сезона и весеннего паводка Михаил Ведерников доложил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента России в Северо-Западной федеральном округе.

Так, в первой половине апреля в регионе ожидаются пики половодья на реках. Максимальный уровень воды может превышать норму. «Для реагирования на возможные ЧС создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, в которую вошли свыше 2,2 тыс. человек и более 750 единиц техники», – сообщил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в Псковской области сформированы резервы материальных и финансовых ресурсов. В том числе, до 50 млн рублей был увеличен резервный региональный фонд по противодействию ЧС.

С начала апреля в области также планируется установление пожароопасного сезона. К этому времени запланирована реконструкция свыше 100 км лесных дорог и прочистка более 5,7 тыс. км противопожарных полос.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что на территории Псковской области создана эффективная система обнаружения пожаров «Лесохранитель», которая включает систему дистанционной охраны и наземное патрулирование.

«Это позволяет снизить количество пожаров и при необходимости оперативно организовать тушение», – отметил губернатор региона.

Глава Псковской области также подчеркнул, что в 2021 году Псковская область приобрела 19 единиц лесопожарной техники общей суммой 70 млн рублей в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». В текущем году запланирована закупка еще семи единиц техники, на которую планируют затратить 68 млн рублей.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области расширили перечень системообразующих предприятий
25 вышек мобильной связи установят в Псковской области в 2022 году
Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок.
Более 750 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 марта
Девочек в Псковской области рождается на 2-8% меньше, чем мальчиков
210 детей завершили вакцинацию в Псковской области
В Пскове продается реконструируемое под гостиницу здание на улице Пушкина
Тысячу тюльпанов подарят женщинам Псковской области 8 марта

Комментарии

Авторизация
No comments
Как зарядить батарейки?

Общество / Здоровье
5 марта 10:49

Как зарядить батарейки?

Когда организму требуется комплексная помощь
Век живи

Общество
5 марта 10:01

Век живи

Истории женщин-долгожительниц из Псковской области

И юный «Октябрь» впереди?

Общество
4 марта 12:11

И юный «Октябрь» впереди?

Как изменится здание бывшего псковского кинотеатра по итогам реконструкции