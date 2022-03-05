Девочек в Псковской области рождается на 2-8% меньше, чем мальчиков

В Псковской области на 1 тыс. мужчин приходятся 1 тыс. 154 женщин. Однако изначально девочек рождается на 2–8% меньше, чем мальчиков. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Псковстат.

На 1 января 2021 года средний возраст женщин в регионе был 45,8 года. Данный показатель на 7,1 года больше среднего возраста мужчины.

Предположительная продолжительность жизни при рождении у женщин в 2020 году составила 74,4 года. У мужчин данный показатель на 10,5 лет меньше.

Чаще всего женщины в регионе вступают в брак в возрасте 20–30 лет.