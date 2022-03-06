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Общество / Соцзащита

За психологической помощью псковичи могут обратиться в органы соцзащиты

6 марта 2022 года, 13:30

«Многие не могут избавиться от чувства тревожности. Особенно это касается родных и близких наших военнослужащих», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении в жителям региона. Он посоветовал обращаться за помощью в органы социальной защиты.

По словам главы региона, некоторые обращались с просьбой организовать горячую линию психологической помощи, однако это очень непростой вопрос. Он пояснил, что гражданские психологи для такой работы не обладают всей полнотой компетенций.

«Тем не менее, если вам необходима поддержка, можно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Там вам либо сразу помогут с решением вопроса, либо проконсультируют, куда нужно обратиться, либо возьмут на сопровождение», - порекомендовал Михаил Ведерников. 

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