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Общество

Более 27 тонн гуманитарной помощи собрали псковичи для беженцев с Донбасса

6 марта 2022 года, 13:42

Жители Псковской области собрали свыше 27 тонн гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к псковичам в социальных сетях.

Он подчеркнул, что несмотря на имеющиеся сложности, псковичи стремятся делать все возможное, чтобы поддержать беженцев из Донецка и Луганска. Так, на данный момент в регионе собрали уже более 27 тонн гуманитарной помощи.

«Это нескоропортящиеся продукты, вода, постельные принадлежности, средства личной гигиены, вещи для детей, в том числе канцелярские принадлежности, игрушки», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области также напомнил, что на этой неделе в Ростовскую область из региона уже отправили порядка 20 тонн гуманитарной помощи. В настоящее время к отправке подготавливается вторая партия.

«Спасибо всем неравнодушным. Всем, кто откликнулся на призыв о помощи», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.

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