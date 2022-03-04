Тренировочные мероприятия по ЕГЭ стартовали в Пскове

4 марта в лицее №4 в Пскове стартовала региональная тренировка сдачи Единого государственного экзамена по русскому языку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. За проведением экзамена наблюдал и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Учащиеся школ прошли полную процедуру проведения и организации Единого государственного экзамена: сдали посторонние вещи, мобильные телефоны, прошли через металлодетектор и термометрию, а также прошли идентификацию личности и инструктаж перед получения бланков экзаменационных работ и получили материалы. Условия региональной тренировки ЕГЭ максимально приближены к реальным.

Экзамен по русскому языку в этот день написали 63 ученика лицея. Далее преподаватели учебного заведения проверят работы и выставят школьниках их результаты. В скором времени запланированы тренировочные мероприятия и для других предметов.