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Общество / Образование

Тренировочные мероприятия по ЕГЭ стартовали в Пскове

4 марта 2022 года, 14:38

4 марта в лицее №4 в Пскове стартовала региональная тренировка сдачи Единого государственного экзамена по русскому языку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. За проведением экзамена наблюдал и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Тренировочные мероприятия по ЕГЭ стартовали в Пскове

Фото пресс-службы администрации Пскова

Учащиеся школ прошли полную процедуру проведения и организации Единого государственного экзамена: сдали посторонние вещи, мобильные телефоны, прошли через металлодетектор и термометрию, а также прошли идентификацию личности и инструктаж перед получения бланков экзаменационных работ и получили материалы. Условия региональной тренировки ЕГЭ максимально приближены к реальным.

Экзамен по русскому языку в этот день написали 63 ученика лицея. Далее преподаватели учебного заведения проверят работы и выставят школьниках их результаты. В скором времени запланированы тренировочные мероприятия и для других предметов.

Тренировочные мероприятия по ЕГЭ стартовали в Пскове

Фото пресс-службы администрации Пскова

«Подобные тренировки позволяют школам и педагогам подготовиться к выполнению сложных технических требований, отработать нештатные ситуации, а детям «набить руку», чтобы потом меньше волноваться на экзамене», – отметил Алексей Несмашный.

В пресс-службе также сообщили, что сотрудники образовательных учреждений, задействованные в проведении ЕГЭ, также проходят подготовку, чтобы предстоящие экзамены прошли без нарушений. Тренировка по регионам также проводится и для обучения будущих организаторов. В ходе неё они изучают всю процедуру проведения ЕГЭ: сканирование, запечатывание и передачу материалов с целью последующей проверки.

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