Более тысячи жителей Псковской области пострадали от нападения животных в 2021 году

1 тыс. 107 человек обращались по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными в 2021 году. Об этом сообщили «Псковской правде» в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. В 2020 году их было 1 тыс. 256.

По сравнению с 2020 годом данный показатель снизился на 11,9 %. Всего от диких животных пострадали 27 человек, 10 из которых – дети до 17 лет.

Несмотря на то, что в 2021 году пострадавших стало на меньше, чем в 2020, в два раза увеличилось количество обращений по поводу детей с укусами, ослюнением или оцарапыванием.

Показатель обращаемости населения за антирабической помощью в Псковской области ниже среднего по России на 21,3%.