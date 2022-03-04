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Общество

13 случаев бешенства зафиксировали в 2021 году в Псковской области

4 марта 2022 года, 10:50

13 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в шести муниципалитетах Псковской области. Об этом сообщили «Псковской првде» в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

13 случаев бешенства зафиксировали в 2021 году в Псковской области

Фото: pixabay
Семь случаев заражения фиксировались в Великих Луках и Великолукском районе, три – в Новосокольническом районе, по одному – в Куньинском , Бежаницком и Печорском районах. В 2021 году в эпизоотическом процессе участвовали домашние, сельскохозяйственные и дикие животные (2020г. -домашние и дикие животные).

Комитет по ветеринарии Псковской области сообщает, что в 2021 бешенство выявили у семи диких животных (53,9%), у пяти домашних животных (38,5%) и у одного сельскохозяйственного животного (7,7%).

Жертвами заболевания стали енот, хорек, две енотовидные собаки, три лисицы, две кошки и три собаки, а также один представитель крупного рогатого скота.

Количество заболевших бешенством в регионе в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2,6 раз.

В Псковской области во всех городах и районах проводятся профилактические прививки животным против бешенства, сообщает профильный комитет. На 1 января 2022 против заболевания привили 235 тыс. 612 диких животных.

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