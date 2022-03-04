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Экономика

Общественники народный фронт контролирует цены на продукты первой необходимости в Пскове

4 марта 2022 года, 08:35

С 28 февраля Общероссийский народный фронт осуществляет контроль цен на продукты первой необходимости в городе Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём профиле в Instagram.

Активисты совершают обход по псковским магазинам крупных сетей, торговым точкам в сельской местности, где фиксируют цены.

«На данный момент, за эту неделю, пока что цены держатся на том же уровне. Динамики в сторону увеличения не наблюдается» – поделилась активистка Марина Дубровина.

Общественники сообщают также о том, что дефицита продуктов нет, делать закупки впрок нет необходимости.

В своем Телеграм-канале глава региона сообщил, что, несмотря на то что активисты не обнаружили ничего критического, в Псковской области наблюдается проблема с ростом цен. 

Губернатор пообещал направить обращение с просьбой о проведении соответствующей проверки в Федеральную антимонопольную службу. Также по поручению Михаила Ведерникова профильный комитет должен провести анализ ситуацию и предоставить точные данные с изменениями цен на продуктовом рынке.


 Общественный народный фронт, по словам губернатора, проведёт детальную проверку цен на все группы товаров и продуктов.

«Нужно признать, что полностью избежать подорожания не удастся. Но и с безумными спекуляциями, когда за пару дней цены на самые обычные товары кратно возрастают, будем предметно и оперативно разбираться. Спасибо за ваши сигналы и комментарии», – подытожил Михаил Ведерников.

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