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Общество

Монастырь выкупил здание городской бани в Печорах

3 марта 2022 года, 11:22

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь выкупил здание городской бани в Печорах, пишет «АиФ-Псков». По словам главы администрации городского поселения «Печоры» Екатерины Морозовой, баня не работает с 2017 года, а всю социальную нагрузку взяла на себя коммерческая баня, где по талонам, оплаченным городом, могут помыться все нуждающиеся.

Монастырь выкупил здание городской бани в Печорах
Городская баня в Печорах
Фото газеты «Псковская правда»

Она отметила, что в настоящее время нет и необходимости в большой городской бане, поскольку посещаемость её будет очень небольшой, и средств на её ремонт и содержание.

Монастырь собирается открыть на месте бани «дворец для бабушек и дедушек». Это будет социальный центр для пожилых людей.

Подробнее о том, что почему в Печорах пришлось закрыть баню и какие планы на это здание у монастыря, читайте здесь >>> 

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Комментарии

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Бабулечка
12:07 03.03.2022

Когда то давно, при СССР, многие продаваемые ныне здания строились за счёт и на средства налогоплательщиков нынешних пенсионеров. Так почему же появилось право их ,эти здания, так легко продавать и нет права получать достойную пенсию , работавшим тогда?

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