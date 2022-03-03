Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь выкупил здание городской бани в Печорах, пишет «АиФ-Псков» . По словам главы администрации городского поселения «Печоры» Екатерины Морозовой, баня не работает с 2017 года, а всю социальную нагрузку взяла на себя коммерческая баня, где по талонам, оплаченным городом, могут помыться все нуждающиеся.

Она отметила, что в настоящее время нет и необходимости в большой городской бане, поскольку посещаемость её будет очень небольшой, и средств на её ремонт и содержание.

Монастырь собирается открыть на месте бани «дворец для бабушек и дедушек». Это будет социальный центр для пожилых людей.

Подробнее о том, что почему в Печорах пришлось закрыть баню и какие планы на это здание у монастыря, читайте здесь >>>