Аукционы на проведение капитального ремонта в 33 школах объявили в Псковской области

Аукционы на проведение капитального ремонта 33 образовательных учреждений объявили в Псковской области. Работы будут вестись в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Подготовкой проектно-сметной документации и предоставлением заявки на проведение ремонтных работ в 2022 году в Министерство просвещения РФ занимался профильный комитет Псковской области совместно с руководством подведомственных учреждений.

Капитальный ремонт, в рамках одобренной ведомством заявки, проведут в 33 региональных образовательных учреждениях, которые находятся в двенадцати региональных муниципалитетах.

Работы пройдут в крупных школах вместимостью до 1 тыс. 200 учеников и в специальных и малокомплектных учебных заведения, в которых обучаются менее 100 человек. Так, в Пскове капитально отремонтируют 13 школ, в Великих Луках, а также в Печорском и Куньинском районах – по три образовательных учреждения.

На эти цели из федерального бюджета выделили более 1,3 млрд рублей.