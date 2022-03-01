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Общество

170 млн рублей выделено на обеспечение жильём псковских детей-сирот

1 марта 2022 года, 08:31

170 млн рублей выделили в этом году на обеспечение жильём детей-сирот. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram. 72 млн рублей поступили из федерального бюджета.

Как сообщил глава региона, сейчас в очереди находится более 2 тысяч сирот. «Выполнение всех обязательств по этому направлению – абсолютно приоритетный вопрос», – подчеркнул Михаил Ведерников.

На начало 2022 года планировалось купить 99 квартир, а также выдать четыре сертификата. Глава региона сообщил, что также дал поручение направить 20 млн рублей из регионального бюджета, чтобы купить ещё 13 сертификатов. 

Губернатор подчеркнул, что в отличии от работы с сертификатами, приобретение жилья организовано плохо. 

«Из 58 проведённых аукционов 36 признаны несостоявшимися. При этом по правилам предоставления субсидии нам необходимо заключить все соответствующие контракты до 1 апреля», – подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что поручил в ручном режиме отрабатывать все аукционы, анализировать рынок, а также искать дополнительные решения. 

 Хорошим вариантом губернатор назвал псковскую разработку по строительству малоквартирных домов вместо приобретения готовых квартир. 

По словам Михаила Ведерникова, участи для строительства пяти домов уже Для строительства 5 домов уже определены участки, в определены, конкурсные процедуры должны пройти в марте. «Такую практику предложил рассмотреть и Великим Лукам, где ни один из 22 опубликованных конкурсов не состоялся», – поделился глава региона.

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