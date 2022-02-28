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Общество

В 78-ю годовщину освобождения Новоржева от нацистов перезахоронили останки четырех бойцов Красной Армии

28 февраля 2022 года, 19:30

Останки четырех бойцов Красной Армии перезахоронили в 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Новоржева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В 78-ю годовщину освобождения Новоржева от нацистов перезахоронили останки четырех бойцов Красной Армии

Фото: газета «Земля новоржевская»

28 февраля губернатор региона Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржева со значимой датой, отметив, что годы Великой Отечественной войны оставили неизгладимый след в истории муниципалитета.

«Каждый метр земли здесь полит кровью людей, которые отдали свои жизни во имя мира и нашего светлого будущего. Наша задача – сделать все возможное, чтобы сохранить эту историческую память, пронести через все поколения и не допустить ее искажения», – отметил Михаил Ведерников.

В 78-ю годовщину освобождения Новоржева от нацистов перезахоронили останки четырех бойцов Красной Армии

Фото: газета «Земля новоржевская»

Губернатор Псковской области также поблагодарил ветеранов, приумноживших своим ратным трудом могущество и военную силу нашей страны. «Ваша жизнь — яркий пример для молодежи самоотверженного служения Отечеству», – подчеркнул глава региона Михаил Ведерников.

28 февраля в Новоржевском районе у многих обелисков, расположенных в разных населенных пунктах муниципалитета, прошли памятные мероприятия. В районном центре оно состоялось у мемориала, который был воздвигнут в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на территории района воинах. Ветераны, официальные лица и местные жители почтили павших бойцов минутой молчания и возложили цветы, венки и гирлянду воинской славы к подножию памятника.

В 78-ю годовщину освобождения Новоржева от нацистов перезахоронили останки четырех бойцов Красной Армии

Фото: газета «Земля новоржевская»

К 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков Новоржева также был приурочен торжественный церемониал перезахоронения останков четырех бойцов Красной Армии, которые были найдены и подняты членами отряда «Пламя» в ходе поисковых работ.

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