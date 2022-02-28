Псковские волонтёры собрали более 3 тонн макулатуры за месяц

За прошедший месяц псковские волонтёры собрали более трёх тонн макулатуры. Итоги благотворительной акции подвели в Псковском городском молодёжном центре, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации.



Пять волонтеров Молодёжного центра собирали ненужные журналы, газеты, старые издания, бумагу из организованных точек сбора макулатуры в различных учреждениях, а также картонные коробки. В благотворительной акции приняли участие детские сады, учреждения дополнительного образования, образовательные учреждения, муниципальные предприятия, спортивные школы, органы администрации города Пскова и горожане.