Псковские волонтёры собрали более 3 тонн макулатуры за месяц

За прошедший месяц псковские волонтёры собрали более трёх тонн макулатуры. Итоги благотворительной акции подвели в Псковском городском молодёжном центре, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации.
За прошедший месяц псковские волонтёры собрали более трёх тонн макулатуры. Итоги благотворительной акции подвели в Псковском городском молодёжном центре, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации.
Пять волонтеров Молодёжного центра собирали ненужные журналы, газеты, старые издания, бумагу из организованных точек сбора макулатуры в различных учреждениях, а также картонные коробки.
В благотворительной акции приняли участие детские сады, учреждения дополнительного образования, образовательные учреждения, муниципальные предприятия, спортивные школы, органы администрации города Пскова и горожане.
Всю собранную макулатуру, более трёх тонн, организаторы акции направили на переработку. Вырученные деньги будут направлены на приобретение корма для животных псковского приюта «Шанс».