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Общество

Алёна Трунова назначена и.о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области

25 февраля 2022 года, 10:00

И. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области назначена Алёна Трунова. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

Алёна Трунова назначена и.о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

В ходе рабочей встречи с Алёной Труновой Михаил Ведерников обсудил модернизацию службы занятости населения. В частности, глава Псковской области поручил детально проработать «дорожную карту» предстоящей модернизации центра для дальнейшей подачи заявки на участие в федеральном проекте «Комплексная модернизация службы занятости».

По его словам, это позволит получить дополнительное финансирование и провести серьезные изменения в структуре службы занятости: пересмотреть качество оказываемых услуг и кадровый состав, а также привлечь к работе на местах более компетентных специалистов и провести профессиональную переквалификацию.

«Тема для региона крайне важная и чувствительная, и возможности тоже есть – для этого доступен целый ряд инструментов на федеральном уровне. Главное сейчас – грамотно их использовать», – подчеркнул Михаил Ведерников.

С 1 января службы занятости Псковской области перешли на единую цифровую платформу «Работа в России», позволяющую оказывать услуги в электронной форме. 

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