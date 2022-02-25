Алёна Трунова назначена и.о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области

И. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области назначена Алёна Трунова. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

В ходе рабочей встречи с Алёной Труновой Михаил Ведерников обсудил модернизацию службы занятости населения. В частности, глава Псковской области поручил детально проработать «дорожную карту» предстоящей модернизации центра для дальнейшей подачи заявки на участие в федеральном проекте «Комплексная модернизация службы занятости».

По его словам, это позволит получить дополнительное финансирование и провести серьезные изменения в структуре службы занятости: пересмотреть качество оказываемых услуг и кадровый состав, а также привлечь к работе на местах более компетентных специалистов и провести профессиональную переквалификацию.

«Тема для региона крайне важная и чувствительная, и возможности тоже есть – для этого доступен целый ряд инструментов на федеральном уровне. Главное сейчас – грамотно их использовать», – подчеркнул Михаил Ведерников.

С 1 января службы занятости Псковской области перешли на единую цифровую платформу «Работа в России», позволяющую оказывать услуги в электронной форме.