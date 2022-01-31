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Общество

В цифровой формат перешла служба занятости Псковской области

31 января 2022 года, 19:30

Служба занятости Псковской перешла на портал «Работа в России» в цифровой формат. Об этом 31 января на брифинге в медиацентре ПАИ сообщила заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова.

По её словам, с 1 января 2022 года все вакансии Псковской области представлены на цифровой платформе «Работа в России» по адресу trudvsem.ru. Ранее на данном портале размещались только вакансии, теперь же через него оказываются государственные услуги.

Авторизоваться на платформе «Работа в России» можно через портал «Госуслуги».

«Теперь вся работа нашей службы занятости завязана на работу этого портала. С 1 января мы перевели на него две услуги: поиск подходящей работы и содействие в поиске нужного специалиста», – отметила Алёна Трунова.

При регистрации на цифровой платформе необходимо опубликовать своё резюме. По словам зампредседателя комитета по труду и занятости Псковской области, специалистами службы занятости на данный момент предлагают не менее двух вакансий.

«Мы являемся на портале связующим звеном между работником и работодателем в поисках друг друга», – подчеркнула Алёна Трунова.

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