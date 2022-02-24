План противопаводковых утвердили в Псковской области

В Псковской области утвердили план противопаводковых мероприятий на 2022 год. Об этом «Псковскаой правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

24 февраля губернатор Псковской области, председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по предупреждению ЧС в период весеннего паводка.

В документе говорится о том, что при комиссии появится рабочая группа, которая будет руководить мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧС и координировать действия ответственных исполнителей.

Помимо этого, до начала паводка подготовят запасы материально-технических средств, проверят гидротехнические и береговые защитные сооружения, медикаментов и товаров первой необходимости для жизнеобеспечения населения, дамбы, водопропускных системы и ливневые канализации.

Губернатор также поручил обеспечить готовность сил и средств муниципальных звеньев Псковской областной — территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также необходимо отслеживать гидрологическую обстановку на водоемах региона и контролировать уровнем воды.