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Общество

План противопаводковых утвердили в Псковской области

24 февраля 2022 года, 19:23

В Псковской области утвердили план противопаводковых мероприятий на 2022 год. Об этом «Псковскаой правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

24 февраля губернатор Псковской области, председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по предупреждению ЧС в период весеннего паводка.

В документе говорится о том, что при комиссии появится рабочая группа, которая будет руководить мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧС и координировать действия ответственных исполнителей.

Помимо этого, до начала паводка подготовят запасы материально-технических средств, проверят гидротехнические и береговые защитные сооружения, медикаментов и товаров первой необходимости для жизнеобеспечения населения, дамбы, водопропускных системы и ливневые канализации.

Губернатор также поручил обеспечить готовность сил и средств муниципальных звеньев Псковской областной — территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также необходимо отслеживать гидрологическую обстановку на водоемах региона и контролировать уровнем воды.

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