Псковский парламент поддержал установление наказания за несоблюдение правил содержания домашних животных

Региональный парламент Псковской области поддержал установление наказания за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

В поддержку федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» депутаты регионального парламента приняли соответствующее постановление.

Законодательная инициатива с изменениями была подготовлена депутатами Московской областной Думы. Они позволят устранить правовое несоответствие и установлении непредусмотренной административной ответственности в виде штрафных санкций за нарушение прописанных в федеральном законе правил содержания домашних животных.

Законопроект предлагает штрафовать недобросовестных хозяев домашних животных, а также тех, кто выгуливает собак в местах, не отведенных для прогулок с питомцами. В частности, на спортивных и детских площадках, а также на территориях образовательных учреждений.

Согласно законопроекту, за впервые совершенные правонарушения максимальный размер штрафа не будет превышать полторы тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей – 5 тыс. рублей. При повторном выявлении нарушения требований к содержанию домашних животных штраф может удвоиться.

Проект федерального закона предварительно планируют рассмотреть в Государственной Думе в марте текущего года.