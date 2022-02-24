Для жителей псковских новостроек изменятся сроки уплаты взносов за капремонта

Сроки уплаты взносов за капитальный ремонт изменятся для жителей псковских новостроек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В региональном парламенте сообщили, что изменения, которые позволят обеспечить более полное выполнение областной программы капремонт общего имущества в многоквартирных домах, были внесены в закон Псковской области о капитальном ремонте.

Как отметили в пресс-службе, на данный момент более 4 тыс. 800 домов включены в рассчитанную до 2043 года программу. Большинство из них нуждаются в незамедлительном проведении капремонта из-за высокой степени износа.

За время действия программы, порядка семи лет, частично удалось отремонтировать 1 тыс. 74 многоквартирных дома. На эти цели из Фонда капитального ремонта Псковской области было направлено 3,2 млрд рублей. В областном собрании также напомнили, что единственным источником финансирования капитального ремонта выступают средства граждан, которые собираются за счет оплаты ежемесячного взноса на капремонт.

В региональном парламенте отметили, что размер платежей, которые установлены для населения, на данный момент значительно ниже экономически обоснованного. Это приводит к острому дефициту средств в фонде капитального ремонта. В частности, на данный момент свыше 75 млрд рублей не хватает на реализацию полного объема мероприятий региональной программы.

Согласно изменениям, которые внесли в региональный закон по оплате целевых взносов за капитальный ремонт, жители псковских новостроек будут вносить платежи в фонд капитального ремонта по истечении шести месяцев после включения дома в региональную программу, а не через четыре года. Данная норма будет распространяться на дома, которые включат в программу капитального ремонта после 1 января 2023 года. Также изменения коснутся и новостроек, включенных в программу ранее, у которых до указанной даты не возникала обязанность жильцов по уплате взносов.

Региональный парламент также подчеркнул, что взносы на капитальный ремонт не начисляются за периоды, которые истекли до 1 января 2023 года.

Кроме того, с восьми месяцев до шести изменился срок возникновения обязанности по уплате взносов у жителей многоквартирных домов, которые были построены до 2014 года. Порядка тысячи таких домов, по данным муниципальных образований, не включены в программу капитального ремонта.

Также в рамках изменений с 80 до 90% был увеличен объект средств, которые регоператор имеет право израсходовать на проведение капремонта обществе имущества многоквартирных домах Псковской области.

В Псковском областном Собрании отметили, что принятые меры позволят увеличить фонд капитального ремонта на 329,5 млн рублей. Эти средства планируют направить на ремонт большего количества многоквартирных домов.