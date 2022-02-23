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Общество / Образование

Серьезные нарушения на дистанционных уроках выявили в четырех районах Псковской области

23 февраля 2022 года, 11:19

В ходе проверок в учебных учреждениях Великолукского, Пустошкинского, Невельского и Пыталовского районов выявили серьёзные нарушения при организации дистанционного обучения. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Серьезные нарушения на дистанционных уроках выявили в четырех районах Псковской области

Данный вопрос глава региона поднял на встрече с и.о. председателя комитета по образованию Андреем Ермаковым. По словам Михаила Ведерникова, многие родители жаловались на плохую работу некоторых преподавателей.

Так, по поручению губернатора профильный комитет провёл более 120 проверок. Специалисты подключались к онлайн-урокам и проводили оценку работы учителей, а также активность использования цифровых инструментов.

Главы районов, где были выявлены нарушения, получили уведомления о необходимости принять меры, а руководители школ, в которых обучение не соответствовало нормам, получили дисциплинарные взыскания, подразумевающие  выговоры, замечания и депремирования.

По словам Михаила Ведерникова, количество жалоб снизилось во время проведения проверок.

«Очевидно, для некоторых педагогов это стало поводом более ответственно подойти к организации обучения. Поэтому дал поручение проводить такие проверки системно и на регулярной основе. Дистанционный формат обучения – необходимая мера в период подъёма заболеваемости, и она не должна отражаться на качестве усвоения школьного материала», – подчеркнул глава региона и поблагодарил жителей региона, которые обратили внимание на данную проблему.


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Комментарии

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Бабулечка
16:14 23.02.2022

Сами бы попробовали на дистанте учить. Хватить уже издеваться над школой. Как можно обучать на дистанте по алгебре, геометрии, физике, химии? Учителю приходится заново в школе объяснять.Пустите детей и учителей в школы! Теледоктор Малышева:".С коронавирусом мы будем жить,и два раза в год будет подъем заболеваемости , это свойственно для респираторных вирусов. ..А так как штамм Омикрон лёгкий,то проще относиться к нему как к ОРЗ, продолжать жить и работать,приобретая естественный иммунитет"..<br/>

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