Серьезные нарушения на дистанционных уроках выявили в четырех районах Псковской области

В ходе проверок в учебных учреждениях Великолукского, Пустошкинского, Невельского и Пыталовского районов выявили серьёзные нарушения при организации дистанционного обучения. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Данный вопрос глава региона поднял на встрече с и.о. председателя комитета по образованию Андреем Ермаковым. По словам Михаила Ведерникова, многие родители жаловались на плохую работу некоторых преподавателей.

Так, по поручению губернатора профильный комитет провёл более 120 проверок. Специалисты подключались к онлайн-урокам и проводили оценку работы учителей, а также активность использования цифровых инструментов.

Главы районов, где были выявлены нарушения, получили уведомления о необходимости принять меры, а руководители школ, в которых обучение не соответствовало нормам, получили дисциплинарные взыскания, подразумевающие выговоры, замечания и депремирования.

По словам Михаила Ведерникова, количество жалоб снизилось во время проведения проверок.

«Очевидно, для некоторых педагогов это стало поводом более ответственно подойти к организации обучения. Поэтому дал поручение проводить такие проверки системно и на регулярной основе. Дистанционный формат обучения – необходимая мера в период подъёма заболеваемости, и она не должна отражаться на качестве усвоения школьного материала», – подчеркнул глава региона и поблагодарил жителей региона, которые обратили внимание на данную проблему.



