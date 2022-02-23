Михаил Ведерников: С Днём защитника Отечества

Глава региона подчеркнул, что День защитника Отечества – это праздник для всех тех, кому небезразлична судьба России и кто готов всеми возможными силами обеспечить ее развитие, процветание и безопасность. Этот праздник, по словам Михаила Ведерникова, объединяет все поколения жителей страны, олицетворяя мужество, отвагу и преданность Отчизне.

«Во все времена защита своей страны была священным долгом каждого гражданина. Из поколения в поколение передаются незыблемые и святые понятия – честь, верность долгу, любовь к Родине. Мы чтим легендарные подвиги наших предков, отвагу отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, мужество солдат и офицеров, которые ежедневно на боевом посту защищают безопасность нашей страны», – отметил губернатор, также добавив, что на сегодняшний день время неспокойное.