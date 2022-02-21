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Общество / Обратная связь

Псковичи смогут найти всю информацию о реконструкции Троицкого моста в чат-ботах

21 февраля 2022 года, 19:10

1 марта стартует реконструкция Троицкого моста в Пскове. На это время он будет полностью закрыт для передвижения: для общественного транспорта предусмотрены новые маршруты, а пешеходам рекомендуется использовать мост через реку Пскову у церкви Богоявления с Запсковья.

Чат-боты обратной связи «Псков Официально» позволят жителям города найти всю актуальную информацию о реконструкции моста. Для этого необходимо воспользоваться разделом «Реконструкция Троицкого моста». Получить доступ к чат-ботам можно здесь.

В Псковской области чат-боты начали свою работу в октябре 2021 года. Их разработчиками являются АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».  Программы запустили совместно с ЦУР Псковской области.

С помощью чат-ботов можно получить информацию на такие темы, как здравоохранение, ЖКХ, коронавирус, образование, соцзащита. Кроме того, программа дает возможность направить свой вопрос, а после быстро и в удобном формате получить обратную связь от органов власти.

С момента запуска чат-ботами обратной связи воспользовались порядка 3 тыс. псковичей.

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