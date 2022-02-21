Мероприятия в честь Дня памяти воинов-разведчиков, погибших в бою, прошли в Пскове

Мероприятия, посвященные разведчикам, погибшим при исполнении воинского долга, прошли в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Мероприятия, посвященные разведчикам, погибшим при исполнении воинского долга, прошли в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
21 февраля, в День памяти воинов-разведчиков, погибших в бою, у мемориала на территории войсковой части 64044 прошло торжественное построение военнослужащих, на котором присутствовали родственники погибших, официальные лица, командование, служащие и ветераны соединения.
Руководитель Аппарата администрации региона Сергей Дмитриев обратился к присутствующим и от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона выразил соболезнования и поблагодарил «за воспитание мужественных защитников Родины».
«В этот день 2000-го года страна готовилась отмечать День защитника Отечества, а в урочище Харсеной вели свой последний бой псковские воины. 25 героев выполнили свой долг до конца, отдав свои жизни за безопасность нашего Отечества - великой России. Вечная память героям!» – отметил врио командира войсковой части 64044 Александр Антонов.
Присутствующие отслужили заупокойную литию у мемориала воинам-разведчикам и почтили память погибших минутой молчания, а после возложили гирлянды воинской славы и цветы к подножию памятника под залпы оружейного салюта. Затем служащие соединения прошли по плацу торжественным маршем.
21 февраля 2000-го года 25 военнослужащих из Пскова и восемь армейских специалистов погибли в ходе столкновений с боевиками на склонах урочища Харсеной. Выжили только два тяжелораненых бойца.
За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе Указом Президента России капитану Михаилу Боченкову, капитану Александру Калинину и старшему лейтенанту Сергею Самойлову присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно, остальные погибшие в бою разведчики награждены посмертно Орденом Мужества.
С 2013 года 21 февраля в Псковской области отмечается как региональный День памяти воинов-разведчиков, погибших в бою.