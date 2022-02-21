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Общество

В Пскове на улице Пушкина создадут современное ярмарочное пространство

21 февраля 2022 года, 13:49

На улице Пушкина в Пскове появится современное ярмарочное пространство. Об этом первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова сообщила в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 21 февраля.

По ее словам, пространство станет одной из точек притяжение, создание которых подразумевает разрабатываемый в Пскове туристический код. В частности, для ярмарочного пространства на улице Пушкина планируют обновить и подвести коммуникации, а также создать круглогодичную иллюминацию, имитирующую звездное небо.

«В рамках проекта туркода города мы подадим заявку на формирование ярмарочного пространства. Также мы планируем над ярмарочным пространством сделать красивую улицу с подсветкой. Зимой одна, летом другая», – поделилась Ирина Иванова. Она уточнила, что оформление зоны будет схоже с оформлением улицы Никольской в Москве.

Первый заместитель главы администрации Пскова также отметила, что в настоящее время планируется сделать часть центра города интерактивной.

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