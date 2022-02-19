На 15,7% сократилось количество безработных в Псковской области с начала 2022 года

На 17 февраля 2022 года служба занятости населения Псковской области зарегистрировала 2 тыс. 789 человек, которые ищут работу, из них 2 тыс. 45 – без работы. С начала 2022 года количество безработных стало ниже на 15,7%. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на комитет по труду и занятости области.

С 0,8% до 0,7% снизился и уровень регистрируемой безработицы, представляющий собой отношение численности зарегистрированных безработных к рабочей силе.

Однако количество свободных рабочих мест и вакантных должностей уменьшилось на 8,4% и составляет 9 тыс. 174 единицы, 5 тыс. 802 из которых – по рабочим профессиям.